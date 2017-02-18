МИНСК, 19 фев — Sputnik. Немец Симон Шемпп стал обладателем золотой медали в мужском масс-старте, который завершил Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Шемпп в воскресенье преодолел 15-километровую дистанцию за 35 минут и 38,3 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший один промах в ходе гонки. Бронзовая медаль — у австрийца Симона Эдера — он отстрелялся без промахов.

Белорусские биатлонисты в завершившем чемпионат масс-старте среди мужчин не участвовали.