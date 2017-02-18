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Симон Шемпп выиграл масс-старт ЧМ по биатлону в Хохфильцене

19.02.2017 17:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Немец Симон Шемпп стал обладателем золотой медали в мужском масс-старте, который завершил Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Симон Шемпп выиграл масс-старт ЧМ по биатлону в Хохфильцене
© TRASH YouTube
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Шемпп в воскресенье преодолел 15-километровую дистанцию за 35 минут и 38,3 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший один промах в ходе гонки. Бронзовая медаль — у австрийца Симона Эдера — он отстрелялся без промахов.

Белорусские биатлонисты в завершившем чемпионат масс-старте среди мужчин не участвовали.

Ранее в женском масс-старте, который выиграла немка Лаура Дальмайер, белоруска Надежда Скардино заняла 16-е место с одним промахом, вернувшаяся в большой спорт после рождения дочери Дарья Домрачева заняла 19-ю строчку, допустив четыре промаха.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы в масс-старте среди мужчин не стартовали, ранее в женском масс-старте Скардино и Домрачева финишировали на 16 и 19 местах соответственно.

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