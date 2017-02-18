Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал поражение от «Юности» (1:4) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.

— Проиграли, так сказать, специальные команды — большинство, меньшинство. Большое количество ненужных удалений уже не впервые приносит нам такие вот неважные результаты.

— Что с Беловым?

— Травма. Сейчас трудно сказать конкретно, нужно провести обследование.

— Результаты «Шахтера» пока не впечатляют. Но насколько команда продвинулась в понимании ваших требований?

— Мы уже почти у цели, продвинулись далеко. Единственное, кадровые проблемы тормозят прогресс. Сегодня мы заканчивали в четыре защитника. Двое у нас дисквалифицированы, двое заболели. Еще один травмировался — и вот такая история.

— Как оцените дебют Питуле?

— Он давно не играл, но проявил себя неплохо, зарабатывал удаления.

— Подписание Докшина и Питуле решит проблему с центральными нападающими?

— Время покажет.

— «Шахтеру» в четвертьфинале играть с «Динамо-Молодечно». Как, считаете, сложится эта серия?

— Думаю, в плей-офф нет легких матчей. Это отдельный турнир. На мой взгляд, и «U-20» даст бой «Юности». Естественно, нас ждет хорошая борьба и хороший хоккей, – сказал Цыплаков.

Отметим, «Шахтер» под руководством Цыплакова одержал лишь 5 побед в 19 матчах.