МИНСК, 19 фев — Sputnik. Клуб "Юность" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Беларуси по хоккею, до конца первенства республики остался один тур.

В воскресенье "Юность" обыграла команду "Шахтер" — 4:1, набрав 99 очков. Таким образом, за тур до окончания регулярного чемпионата столичная команда обходит "Неман", имеющий игру в запасе, на семь очков. При любом исходе оставшихся матчей "Юность" не уступит первую строчку "регулярки".

21 февраля состоится заключительный тур регулярного чемпионата, после чего будут определены все участники и пары плей-офф.