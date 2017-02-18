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"Юность" выиграла регулярный чемпионат Беларуси за тур до финиша

19.02.2017 19:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Клуб "Юность" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Беларуси по хоккею, до конца первенства республики остался один тур.

В воскресенье "Юность" обыграла команду "Шахтер" — 4:1, набрав 99 очков. Таким образом, за тур до окончания регулярного чемпионата столичная команда обходит "Неман", имеющий игру в запасе, на семь очков. При любом исходе оставшихся матчей "Юность" не уступит первую строчку "регулярки".

21 февраля состоится заключительный тур регулярного чемпионата, после чего будут определены все участники и пары плей-офф.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Клуб "Юность" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Беларуси по хоккею, до конца первенства республики остался один тур. В...

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