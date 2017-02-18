Главный старт сезона для биатлонистов — Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене — подошел к концу.

Немка Лаура Дальмайер продемонстрировала, что можно держать форму и в течение двух соревновательных недель, а вот француз Мартен Фуркад и лидер чешской сборной Габриэла Коукалова заметно устали.

Золото американца в индивидуальной гонке Лоуэлла Бэйли, серебро в масс-старте его соотечественницы Сьюзен Данкли и бронза итальянки Алексия Рунггальдьер, которая в индивидуалке отстрелялась под ноль на всех огневых рубежах, пожалуй, стали самыми главными спортивными интригами ЧМ в Хохфильцене. Не обошлось и без скандалов: самыми запомнившимися стали обыск у казахстанской сборной и нерукопожатие Шипулина-Фуркада. Но к концу чемпионата все проблемы разрешились: казахстанские биатлонисты доказали свою чистоту, а россиянин с французом нашли в себе силы пожать друг другу руки и помириться.

Очевидно, что белорусская сборная оказалась недостаточно готовой: обидные, но ставшие такими привычными промахи, невысокая скорость, которую биатлонисты и тренеры традиционно объясняли проблемами с лыжами, привели к более, чем скромному результату. Хотя было на Чемпионате и чему порадоваться.

Две медали на семью

В австрийском Хохфильцене завершилась одна из самых необычных журналистских лотерей: спортивные обозреватели спорили, кто из супружеской пары Домрачева-Бьорндален первым пополнит семейный бюджет наградными. По приятному для белорусов случаю это сделала Дарья, но она всего на несколько часов опередила Уле Эйнара.

Для белорусских болельщиков самым важным было убедиться в том, что королева биатлона — Дарья Домрачева — после рождения наследницы Ксении готова продолжать успешную спортивную карьеру и морально, и функционально. Серебро Хохфильцена Домрачевой в гонке преследования — это самый яркий позитивный момент для белорусской биатлонной сборной на чемпионате.

В пасьюте Дарья установила сразу два символических рекорда. Первый самостоятельно: стартовав на 27 месте, Домрачева отстрелялась чисто на всех четырех рубежах и финишировала на втором, спортивные аналитики тут же посчитали: этот подиум стал первым на чемпионатах мира с 2013 года, серебро Дарья в семейную копилку добыла через 134 дня после рождения дочери. Многие вспомнили и Чемпионат мира в Пхенчхане, когда в 2009 году Домрачева стартовала в пасьюте с 53-й позиции и смогла войти в пятерку лучших.

Второе достижение стало возможно благодаря супругу Домрачевой — легенде мирового биатлона Уле Эйнару Бьорндалену, который в этот же день завоевал бронзовую медаль. Таким образом, семья Домрачева-Бьорндален повторила супружеский успех Рафаэля и Лив-Греты Пуаре, которые смогли завоевать две медали в гонке преследования на семью в 2004 году. Правда, на этом же чемпионате семейство Пуаре еще сделало и золотой дубль в масс-старте.

К сожалению, белорусско-норвежского чуда в последний соревновательный день в Хохфильцене-2017 не произошло. В масс-старте Дарья ошиблась с поправкой и на второй лежке допустила три промаха — все выстрелы ушли вправо. Затем еще один штрафной круг после первой стойки, и чистая стрельба на последнем этапе уже никак не влияли на исход гонки.

Тяжело до обморока и… до медали

Бьорндален в Хохфильцене перед зрителями предстал не только как легендарный спортсмен и внимательный муж, но и в непривычной роли спасателя: ему пришлось в течение 10 минут оказывать первую помощь своему товарищу по команде Эмилю Эгде Свендсену, которому после финиша в спринте стало так плохо, что он потерял сознание и покинул стадион на носилках. По мнению врача сборной, это могло произойти из-за падения давления у биатлониста во время гонки.

Свендсен пропустил гонку преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, он опасался, что из-за проблемы с давлением ему не доверят четвертый этап в мужской эстафете, но на старт вышел и значительно проиграл ногами немцу Бенедикту Доллю. Если, не считать серебра в спринте и преследовании Йоханнеса Бё, а также бронзы Бьорндалена, Хохфильцен норвежцам не покорился.

В отличие от немцев. Хотя лидер женской сборной Германии Лаура Дальмайер тоже жаловалась на резкое падение давление во время гонки, что дважды помешало ей прийти вовремя на итоговую пресс-конференцию, но совершенно не помешало завоевать медали и выиграть малый Хрустальный глобус в индивидуалке. Индивидуальная гонка в Хохфильцене была последней в нынешнем сезоне, которая идет в зачет Кубка мира. В итоге Дальмайер завоевала трофей на дистанции, набрав 180 очков. Второе место заняла другая немка Ванесса Хинц (103), третьей стала итальянка Рунггальдьер (96).

А в последний соревновательный день Дальмайер пополнила копилку наград немецкой сборной пятой по счету медалью высшей пробы текущего чемпионата и седьмой в своей карьере, став семикратной чемпионкой мира. Она побила рекорд Торы Бергер (4+2) по количеству завоеванных медалей на чемпионатах подряд, завоевав в итоге пять золотых и одну серебряную награды.

Австрийское дежавю и российское акапелла

Борьба на финише в мужской эстафете в субботу при рекордном скоплении зрителей (22300 человек) заставила поволноваться болельщиков сразу четырех стран. Но хозяева чемпионата австрийцы и немецкие режиссеры, ведущие трансляции биатлонных гонок, не дали россиянам насладиться видом Шипулина, оставляющего позади Фуркада: на огромных экранах на стадионе можно было наблюдать исключительно за борьбой за бронзу уроженца этих мест, а значит и любимца местной публики Доминика Ландентингера с Симоном Шемпом.

Австрийские биатлонисты не разочаровали болельщиков на домашнем чемпионате. Уже после финиша стартер-забойщик сборной Даниэль Мезотич признается, что испытывает приятное чувство дежавю: в 2005 году на ЧМ в Хохфильцене он также бежал на первом этапе, и австрийская четверка также взяла бронзу.

Но настоящими героями дня в минувшую субботу стали россияне, которые подарили своей стране и своим болельщикам первое золото в мужской эстафете за последние девять лет. Все эти годы для команды слабым местом была стрельба. В индивидуальных гонках в Хохфильцене российским биатлонистам также не удалось показать класс в этом компоненте, но вот в эстафете российская четверка в составе Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин смогла зажать нервы в кулак и пройти стрельбище практически идеально (всего три дополнительных патрона на четверых). Ну и нельзя отдельно отметить Антона Шипулина, который на своем этапе доказал, что Фуркада можно обойти ногами, если надо и очень хочется.

Еще один рекорд российские биатлонисты установили… на церемонии награждения и благодаря спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву: впервые в истории мирового спорта гимн страны-победителя вынуждены были исполнять дважды. Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России, и во время награждения биатлонистов национальной команды зазвучала "Патриотическая песня" Михаила Глинки, бывшая государственным гимном в период с 1990 по 2000 годы. Но Дмитрий Губерниев не растерялся, отобрал у ведущего церемонии микрофон и отнес спортсменам, ребята начали сами петь официальный гимн России вместе с российскими болельщиками. Организаторы исправили ситуацию, включив актуальный гимн России. Так что обошлось без обид, зато еще с одним рекордом.

К сожалению, командный успех на личные подвиги в масс-старте россиян не окрылил. Хотя "деревянная" медаль Шипулина выглядит не такой обидной, когда понимаешь, что Фуркад опять позади — на пятом месте.

А вот в отсутствии белорусских биатлонистов на старте нашим болельщикам пришлось болеть за "не чужих" Бьорндалена и Эдера-младшего. Поздравлять с бронзовой наградой сына наставника белорусской женской сборной Эдера-старшего корреспондентам Sputnik было особенно приятно.