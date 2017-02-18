МИНСК, 19 фев — Sputnik. Клуб "Юность" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Беларуси по хоккею, до конца первенства республики остался один тур.

В воскресенье "Юность" обыграла команду "Шахтер" — 4:1, набрав 99 очков. Таким образом, за тур до окончания регулярного чемпионата столичная команда обходит "Неман", имеющий игру в запасе, на семь очков. При любом исходе оставшихся матчей "Юность" не уступит первую строчку "регулярки".

21 февраля состоится заключительный тур регулярного чемпионата, однако уже известны все пары 1/4 финала плей-офф Экстралиги. "Юность" сыграет с командой "U-20" (дебютантом Экстралиги). Другие пары четвертьфинала: "Неман" (Гродно) — "Лида", "Гомель" — "Металлург" (Жлобин), "Динамо-Молодечно" — "Шахтер" (Солигорск).

"Юность" является семикратным чемпионом Республики Беларусь по хоккею, команда также является действующим чемпионом сезона 2015/2016.