|
Экстралига. Определились все пары плей-офф
19.02.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье 19 февраля
По их итогу определились все пары плей-офф.
Юность (1) — Беларусь U-20 (8)
Неман (2) — Лида (7)
Гомель (3) — Металлург Жлобин (6)
Динамо Молодечно (?) – Шахтер Солигорск (?)
У «Шахтера» и «Динамо-Молодечно» в активе по 70 очков. Какая из команд займет 4-е место и получит преимущество домашней площадки, определится в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 19 февраля состоялись матчи экстралиги.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии