В воскресенье 19 февраля состоялись матчи экстралиги.

По их итогу определились все пары плей-офф.

Юность (1) — Беларусь U-20 (8)

Неман (2) — Лида (7)

Гомель (3) — Металлург Жлобин (6)



Динамо Молодечно (?) – Шахтер Солигорск (?)

У «Шахтера» и «Динамо-Молодечно» в активе по 70 очков. Какая из команд займет 4-е место и получит преимущество домашней площадки, определится в очном поединке 21 февраля .