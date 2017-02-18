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Экстралига. Определились все пары плей-офф

19.02.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье 19 февраля состоялись матчи экстралиги.

По их итогу определились все пары плей-офф.

Юность (1) — Беларусь U-20 (8)

Неман (2) — Лида (7)

Гомель (3) — Металлург Жлобин (6)

Динамо Молодечно (?) – Шахтер Солигорск (?)

У «Шахтера» и «Динамо-Молодечно» в активе по 70 очков. Какая из команд займет 4-е место и получит преимущество домашней площадки, определится в очном поединке 21 февраля.

 
Теги: Гомель
 
 
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В воскресенье 19 февраля состоялись матчи экстралиги.

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