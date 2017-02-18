﻿ НБА. Матч всех звезд. Команда Запада против Команды Востока. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Матч всех звезд. Команда Запада против Команды Востока

19.02.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 19 февраля, в Новом Орлеане пройдет 66-й Матч всех звезд НБА, в котором традиционно сразятся сборные Восточной и Западной конференций.

НБА

Матч всех звезд

Новый Орлеан

Команда Запада – Команда Востока
Дата проведения
20 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча
Команда Запада
Карри (0), Харден (0), Ленард (0), Дюрэнт (0), Дэвис (0).
Команда Востока
Ирвинг (0), ДеРозан (0), Батлер (0), Джеймс (0), Адетокумбо (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 19 февраля, в Новом Орлеане пройдет 66-й Матч всех звезд НБА, в котором традиционно сразятся сборные Восточной и Западной конференций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Итоги Хохфильцена: немецкий успех и белорусское "как всегда"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика