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НБА. Матч всех звезд. Команда Запада против Команды Востока
19.02.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 19 февраля, в Новом Орлеане пройдет 66-й Матч всех звезд НБА, в котором традиционно сразятся сборные Восточной и Западной конференций.
НБА
Матч всех звезд
Новый Орлеан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В воскресенье, 19 февраля, в Новом Орлеане пройдет 66-й Матч всех звезд НБА, в котором традиционно сразятся сборные Восточной и Западной конференций.
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