Бывший тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур прокомментировал выступление голландского полузащитника Куинси Промеса за «Спартак».

«Промес сейчас играет на очень высоком уровне, это талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов по ходу карьеры. Думаю, что Куинси уже готов к переходу в сильный европейский клуб, это было бы круто и для него, и для сборной.

Сможет ли Промес стать лидером национальной команды? Он уже удачно выступает за сборную: Блинд очень на него рассчитывает, всегда ставит в основу, и это важно. Сейчас лидером команды является Роббен, но Куинси действительно близок к этому.

У меня действительно много предложений, но я от них отказываюсь. Очень тяжело возобновлять тренерскую деятельность по ходу сезона, это не идеальные условия для старта, поэтому я вернусь к работе не раньше лета. Никогда не интересовался российскими клубами, да и со мной никто не связывался. Это хороший чемпионат, но я предпочитаю бундеслигу или примеру», – сказал де Бур.