Генеральный секретарь БАТЭ и журналист «Прессбола» Андрей Вашкевич рассказал об обратной связи между руководством борисовского клуба и болельщиками.

«Отдельные болельщики порой ворчат: БАТЭ отдалился от народа. Клуб не слышит болельщиков. И еще хочет, чтобы на «Борисов-Арену» ходили. Где европейский подход?

Интересно, в каком еще клубе с пятью участиями в группе Лиги чемпионов любой болельщик может написать любое сообщение на форуме и быть на 100 процентов уверенным, что его прочтут и президент, и гендиректор?

Я прямо представляю: приезжает Флорентино Перес с работы домой, целует жену — и быстрее на форум. Почитать, что там болельщики про «Реал» пишут. Или Аньелли — про «Ювентус».

Имел я разговор с ребятами из Manchester United Supporters Trust. Когда они услышали, что президент ФК БАТЭ реально читает все на форуме клуба, они просто потеряли дар речи. Представить, чтобы этим занимались Глэйзеры, у них не хватало никакого воображения. Я уже не говорю о том, чтобы какой-нибудь Глэйзер, прочитав сообщение на форуме, немедленно нашел номер написавшего и набрал его: Саша, ну вот ты пишешь всякую ерунду, хотя не разобрался в ситуации совершенно!

Капский наберет. Капский будет объяснять, ругаться, жечь нервы. Нет, это не европейский подход. В европейском подходе Manchester United Supporters Trust просто игнорируют.

Чтобы тебя услышало руководство БАТЭ, достаточно оставить камент под любой статьей о БАТЭ и даже под любой статьей не о БАТЭ. Его прочтут и Капский, и Деменцевич, и еще много кто.

Сейчас стыдно рассказывать, но я одно время всерьез размышлял, не стоит ли нам в БАТЭ завести официальный твиттер Капского или хотя бы Деменцевича — для увеличения медийности клуба. Это было в то время, когда главной писаной торбой многих спортивных журналистов был твиттер Евгения Поболовца. А я как раз тогда учился в Англии и даже советовался на этот счет с Томом Гликом, гендиректором «Дерби Каунти» на тот момент.

Том с американской прямотой сказал: «Я бы никогда в жизни не завел свой собственный, отдельный от команды твиттер ради медийности «Дерби». Клубу это не выгодно. Зачем разделять площадки? Если есть, что дать в твиттер, почему не дать в клубный — это раз. Я наверняка не всю жизнь буду работать в «Дерби». Получается, если я уйду, то со мной уйдет и часть аудитории — это два. Я не удивлюсь, если рано или поздно это вобьет клин между мной и главным тренером, например, — это три. Ну и вообще твиттер — это отдельный жанр. Не у всех получится хорошо его вести. Короче, хотите развивать твиттер — развивайте клубный. Я не могу сходу вспомнить ни одного гендиректора в английском футболе, который вел бы твиттер о клубе».

Это было в 2012-м, и особенно прав был Глик насчет одного: в конце того сезона он перешел в «Манчестер Сити».

Сейчас я часто думаю: лучший твиттер — у Капского. И лучший фейсбук — тоже. Потому что их просто нет. Они не существуют в природе. У КАА, к счастью, хватает более важных дел.

И это спасает всех. И непростое сердце Анатолия Анатольевича, и весь остальной клуб.

Хватит уже того, что Капский читает все материалы о клубе в СМИ, все каменты под ними и все форумы. Если он еще начнет изучать терки о БАТЭ в твиттере и фейсбуке, то спать он перестанет окончательно. И все остальные работники клуба вместе с ним, разумеется, тоже.

Анатолий Анатольевич, с днем рождения! Если вы зарегитесь на фейсбуке, не исключено, что я уволюсь», – написал Вашкевич.