﻿ Кубок Англии. 1/4 финала. Жеребьевка. «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и другие пары. 21.by
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Кубок Англии. 1/4 финала. Жеребьевка. «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и другие пары

19.02.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Челси – Манчестер Юнайтед

Мидлсбро – Хаддерсфилд/Манчестер Сити

Тоттенхэм – Миллуол

Саттон Юнайтед/Арсенал – Линкольн Сити

Игры ориентировочно пройдут 10-13 марта.

 
 
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