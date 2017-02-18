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Кубок Англии. 1/4 финала. Жеребьевка. «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и другие пары
19.02.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
Челси – Манчестер Юнайтед
Мидлсбро – Хаддерсфилд/Манчестер Сити
Тоттенхэм – Миллуол
Саттон Юнайтед/Арсенал – Линкольн Сити
Игры ориентировочно пройдут 10-13 марта.
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
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