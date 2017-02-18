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БГК досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

19.02.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье «Кристиастад» в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступил «Райн Левен» (29:31) и утратил шансы на выход в плей-офф турнира.

Таким образом, БГК им. Мешкова за три тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что брестская команда вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы два раза подряд.

 
 
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В воскресенье «Кристиастад» в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступил «Райн Левен» (29:31) и утратил шансы на выход в плей-офф турнира.

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