Белорусский полузащитник Станислав Драгун провел два матча в составе второй команды московского «Динамо».

В игре с «Афипсом» (3:0) футболист отметился голом после красивого прохода.

Напомним, ранее футболист лишь тренировался со второй командой «Динамо», не играя в матчах.

В середине января сообщалось, что московское «Динамо» готово расстаться с белорусом.