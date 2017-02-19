﻿ Драгун сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче и отметился красивым голом. 21.by
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Драгун сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче и отметился красивым голом

19.02.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун провел два матча в составе второй команды московского «Динамо».

В игре с «Афипсом» (3:0) футболист отметился голом после красивого прохода.

Напомним, ранее футболист лишь тренировался со второй командой «Динамо», не играя в матчах.

В середине января сообщалось, что московское «Динамо» готово расстаться с белорусом.

 
 
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун провел два матча в составе второй команды московского «Динамо».

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