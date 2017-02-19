|
Драгун сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче и отметился красивым голом
19.02.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун провел два матча в составе второй команды московского «Динамо».
В игре с «Афипсом» (3:0) футболист отметился голом после красивого прохода.
Напомним, ранее футболист
В середине января сообщалось, что московское «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Станислав Драгун провел два матча в составе второй команды московского «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии