Футбольный агент Валерий Исаев высказал мнение о вероятном назначении Людаса Румбутиса главным тренером молодежной сборной Беларуси.

«Если это произойдет, выпью на радостях стаканчик красненького. Не так часто в беларуском футболе принимают правильные решения! Людас! Удачи!!!» – написал Исаев на своей странице в Facebook.

Offside.by: Румбутис возглавит молодежную сборную Беларуси