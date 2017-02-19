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Валерий Исаев: «Если Румбутис возглавит молодежную сборную, выпью на радостях стаканчик красненького»
19.02.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев высказал мнение о вероятном назначении Людаса Румбутиса главным тренером молодежной сборной Беларуси.
«Если это произойдет, выпью на радостях стаканчик красненького. Не так часто в беларуском футболе принимают правильные решения! Людас! Удачи!!!» – написал Исаев на своей странице в Facebook.
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Валерий Исаев: «Если Румбутис возглавит молодежную сборную, выпью на радостях стаканчик красненького»
Футбольный агент Валерий Исаев высказал мнение о вероятном назначении Людаса Румбутиса главным тренером молодежной сборной Беларуси.
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