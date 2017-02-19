«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется полузащитником «Реала» Тони Кроосом.

«МЮ» хотел купить игрока в 2013 году. По словам бывшего тренера клуба Дэвида Мойеса, манкунианцы согласовали трансфер с «Баварией», однако хавбек выбрал «Реал». «МЮ» планирует этим летом еще раз попытаться купить игрока сборной Германии.

Источники, близкие к правлению «Реала», утверждают, что Кроос «почти что не продается».