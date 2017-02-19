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«Манчестер Юнайтед» снова интересуется Кроосом
20.02.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется полузащитником «Реала» Тони Кроосом.
«МЮ» хотел купить игрока в 2013 году. По словам бывшего тренера клуба Дэвида Мойеса, манкунианцы согласовали трансфер с «Баварией», однако хавбек выбрал «Реал». «МЮ» планирует этим летом еще раз попытаться купить игрока сборной Германии.
Источники, близкие к правлению «Реала», утверждают, что Кроос «почти что не продается».
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«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется полузащитником «Реала» Тони Кроосом.
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