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Рейтинг WTA. Возняцки вернулась в Топ-15, Азаренко – 18-я, Саснович – 123-я, Соболенко – 140-я, Говорцова – 173-я
20.02.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели чемпионка турнира в Дохе Каролина Плишкова укрепилась на третьей строчке, а финалистка Каролин Возняцки вернулась в Топ-15.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 20 февраля 2017
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Рейтинг WTA. Возняцки вернулась в Топ-15, Азаренко – 18-я, Саснович – 123-я, Соболенко – 140-я, Говорцова – 173-я
По итогам игровой недели чемпионка турнира в Дохе Каролина Плишкова укрепилась на третьей строчке, а финалистка Каролин Возняцки вернулась в Топ-15.
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