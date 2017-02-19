﻿ Рейтинг WTA. Возняцки вернулась в Топ-15, Азаренко – 18-я, Саснович – 123-я, Соболенко – 140-я, Говорцова – 173-я. 21.by
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Рейтинг WTA. Возняцки вернулась в Топ-15, Азаренко – 18-я, Саснович – 123-я, Соболенко – 140-я, Говорцова – 173-я

20.02.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели чемпионка турнира в Дохе Каролина Плишкова укрепилась на третьей строчке, а финалистка Каролин Возняцки вернулась в Топ-15.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 20 февраля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Серена Уильямс (США) 7780
2 (2) Анжелик Кербер (Германия) 7115
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5640
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5172
5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 5150
6 (6) Агнешка Радванска (Польша) 4915
7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 3915
9 (9) Мэдисон Киз (США) 3897
10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3705
15 (18) Каролин Возняцки (Дания) 2540
16 (16) Елена Веснина (Россия) 2455
18 (19) Виктория Азаренко (Беларусь) 2161
32 (32) Дарья Касаткина (Россия) 1496
37 (37) Екатерина Макарова (Россия) 1377
123 (127) Александра Саснович (Беларусь) 471
140 (143) Арина Соболенко (Беларусь) 409
173 (174) Ольга Говорцова (Беларусь) 325

 

 
 
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По итогам игровой недели чемпионка турнира в Дохе Каролина Плишкова укрепилась на третьей строчке, а финалистка Каролин Возняцки вернулась в Топ-15.

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