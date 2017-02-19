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Владимир Шаран: «В «Александрии» деньги не получают, а зарабатывают»
20.02.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о трансферной кампании клуба.
«После первого сбора мы подписали контракт с молодым защитником Бондаренко. У него есть все данные, но ему нужно время, чтобы достигнуть того, что мы от него требуем. С Габовдой нам не удалось договориться. Возникли недоразумения между футболистом и его агентом.
Его неправильно проинформировали насчет зарплаты в «Александрии». В нашей команде деньги не получают, а зарабатывают. Я имею в виду премии.
Дубаич произвел неплохое впечатление, но после спаррингов с более серьезными соперниками, мы увидели, что он функционально не готов», – сказал Шаран
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о трансферной кампании клуба.
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