﻿ Владимир Шаран: «В «Александрии» деньги не получают, а зарабатывают». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Шаран: «В «Александрии» деньги не получают, а зарабатывают»

20.02.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о трансферной кампании клуба.

«После первого сбора мы подписали контракт с молодым защитником Бондаренко. У него есть все данные, но ему нужно время, чтобы достигнуть того, что мы от него требуем. С Габовдой нам не удалось договориться. Возникли недоразумения между футболистом и его агентом.

Его неправильно проинформировали насчет зарплаты в «Александрии». В нашей команде деньги не получают, а зарабатывают. Я имею в виду премии.

Дубаич произвел неплохое впечатление, но после спаррингов с более серьезными соперниками, мы увидели, что он функционально не готов», – сказал Шаран

Таблица трансферов УПЛ

Лучшее приложение Украины о футболе – для Android и iOS

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о трансферной кампании клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Манчестер Юнайтед» снова интересуется Кроосом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика