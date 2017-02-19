Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал возможный уход Андрея Скабелки с поста главного тренера «Сибири».

«Уход Андрея Скабелки из «Сибири» очень сильно похож на побег. В 2016 году ему предложили очень хороший двухлетний контракт, и он подписал его с условием, что ему дадут возможность выигрывать. На мой взгляд, клуб все условия выполнил. Сейчас почему-то говорят про долги, но лично у меня такой информации нет. Кризис был полтора года назад, но с тех пор игрокам платят регулярно.

В последнее время только и говорим о провале тренера. Сейчас появилась новость, что у белорусского специалиста предложение из двух «серьезных команд». На самом деле, таких может быть два-три: «Локомотив», «Авангард» и «Адмирал». Но в первых двух командах он быстро сломается. Там такое давление, которого у него никогда не было в Новосибирске. А он не выдержал даже этого», – сказал Шевченко.