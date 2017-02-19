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«Челси» готов приобрести Бернарду Силву у «Монако» за 80 млн евро
20.02.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в скором времени может продолжить карьеру в
«Есть ли у «Челси» интерес к Силве? Да, да. Не хочу вдаваться в подробности, но у всех наших ведущих игроков есть предложения от европейских топ-клубов. Сейчас не то время, чтобы говорить об этом. Давайте закончим сезон и только потом оценим наш проект на следующий год. Сейчас мы все сосредоточены на текущем сезоне», – заявил вице-президент
По информации The Times,
Подробную статистику Бернарду Силвы можно изучить
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Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в скором времени может продолжить карьеру в «Челси».
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