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«Челси» готов приобрести Бернарду Силву у «Монако» за 80 млн евро

20.02.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в скором времени может продолжить карьеру в «Челси».

«Есть ли у «Челси» интерес к Силве? Да, да. Не хочу вдаваться в подробности, но у всех наших ведущих игроков есть предложения от европейских топ-клубов. Сейчас не то время, чтобы говорить об этом. Давайте закончим сезон и только потом оценим наш проект на следующий год. Сейчас мы все сосредоточены на текущем сезоне», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

По информации The Times, «Челси» готов выплатить требуемые 80 миллионов евро за 22-летнего португальца. Вероятнее всего, трансфер состоится уже этим летом.

Подробную статистику Бернарду Силвы можно изучить здесь.

 
 
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Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в скором времени может продолжить карьеру в «Челси».

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