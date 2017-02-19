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Самые лучшие шахматисты – Вилейский РОЧС

20.02.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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16 февраля на базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам» прошёл чемпионат учреждения «Минское областное управление МЧС» по шахматам, в котором приняли участие 24 команды из гарнизонов Минской области.

Команда Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям заняла 1 место.

Участие в команде приняли: Александр Яхимович, начальник отдела подполковник внутренней службы и начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 г.Вилейка капитан внутренней службы Андрей Балаш.

peramoga.by





 
 
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16 февраля на базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам» прошёл чемпионат учреждения «Минское областное управление МЧС»...

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