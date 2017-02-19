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Веретило продлил контракт с «Минском»
20.02.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Олег Веретило продлил контракт с «Минском».
Срок нового соглашения – 1 год.
Отметим, что в прошлом сезоне на счету Веретило 13 матчей в чемпионате Беларуси, 1 гол и 1 результативная передача. Подробную статистику смотрите
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Белорусский защитник Олег Веретило продлил контракт с «Минском».
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