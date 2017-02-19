Немецкий нападающий Кевин Кураньи прокомментировал свое нахождение в расположении брестского «Динамо».

- Какие у вас планы? Собираетесь продолжать карьеру?

– Сложно сказать. Я сейчас нахожусь в такой фазе, когда мне надо принять решение – хочу я дальше играть в футбол или должен заняться чем-то еще. Думаю, в следующем месяце уже приму окончательное решение.

- В прессе писали, что вы были в феврале на просмотре в брестском «Динамо». Это правда?

– О нет. Я просто тренировался с ними, чтобы поддерживать форму, чтобы сыграть в Москве. У меня в брестском «Динамо» друзья – я их спросил, могу ли немного позаниматься с ними. Так что никакого просмотра не было, – сказал Кураньи.

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