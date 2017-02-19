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Вергеенко возглавил «Барановичи»
20.02.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Алексей Вергеенко возглавил «Барановичи».
41-летний тренер ранее руководил молодежной и юношеской сборными Беларуси. В 2015 году стал обладателем тренерской лицензии UEFA-PRO.
«Барановичи» по итогам прошлого сезона заняли 13-е (предпоследнее) место в первой лиге.
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Белорусский специалист Алексей Вергеенко возглавил «Барановичи».
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