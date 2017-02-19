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Алексей Шевченко: «Из всех участников плей-офф белорусский клуб самый загадочный и способен на мощный сюрприз»

20.02.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Шевченко назвал минское «Динамо» самой загадочной командой в плей-офф.

«Из восьми пар в плей-офф две будут отличными. «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» – это мечта для болельщиков и журналистов. Там не будет ни одной неинтересной секунды, и очень хорошо, что они встретятся так быстро. На «Западе» будет настоящее месиво в паре «Динамо» М – «Торпедо». Считается, что нижегородцы даже будут фаворитами, но я бы не торопился. Последние матчи команды показывают, что у них очень много проблем.

Еще на две пары стоит обратить внимание – там я ожидаю сюрпризы. «Адмирал» навяжет борьбу «Авангарду», и на это есть три причины. Во-первых, на команду из Владивостока ничего не будет давить. Во-вторых, омичам придется далеко летать, а дальневосточники более подготовлены к смене часовых поясов. В-третьих, я бы не сказал, что игра команды Федора Канарейкина идеальна.

Не верю в то, что «Локомотив» специально проиграл «Амуру» и выбирал соперника, но если кто-то из хоккеистов считает, что минское «Динамо» лучше «Торпедо», то глубоко ошибается. Мне кажется, что из всех участников плей-офф именно белорусский клуб самый загадочный и способен на мощный сюрприз», – сказал Шевченко.

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко назвал минское «Динамо» самой загадочной командой в плей-офф.

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