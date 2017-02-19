МИНСК, 20 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" завершил выступление в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и с пятого места Западной конференции вышел в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Sputnik.

В 60 матчах "регулярки" минчане набрали 105 очков — рекорд для "зубров" за всю историю выступления команды в КХЛ. В чемпионате минчане забили 171 шайбу и пропустили 150. Столичная дружина в четвертый раз вышла в нокаут-раунд и поборется за Кубок Гагарина с другими сильнейшими клубами Лиги. Sputnik предлагает вспомнить путь "Динамо" от старта девятого сезона до плей-офф.

Старт сезона

Очередной сезон для "бело-синих" стартовал немного позже, чем у других команд. Это было связано с проведением в Минске Олимпийской квалификации. К сожалению, в турнире сборная Беларусь под управлением Дэйва Льюиса не смогла отобраться на Игры-2018 в Пхенчахане, проиграв решающий поединок словенцам (2:3). В связи с этим "зубры" провели свой первый поединок 6 сентября против московского "Спартака" на выезде (2:4). Этот матч стал первым испытанием для нового главного тренера "динамовцев" Крэйга Вудкрофта, который сменил на этом посту Андрея Ковалева. В целом, сентябрь для единственного белорусского клуба в КХЛ выдался вполне удачно: девять побед против трех поражений. Самая крупная победа была одержана над казанским "Ак Барсом" — 5:3. Интересно, что все три проигранных матча — выездные.

Самый неудачный месяц

Всего четыре победы одержали "зубры" в октябре, проиграв при этом семь матчей. Этот месяц стал самым неудачным для команды Вудкрофта. Минчане не только много уступали, но и делали это с разгромным счетом. Так, 10 октября в Санкт-Петербурге местный СКА берет верх со счетом 6:2, через три дня в Москве ЦСКА буквально уничтожает гостей — 7:2, 27 октября ярославский "Локомотив" сильней минчан — 6:3, точку ставит 30 октября подмосковный "Витязь" — 9:6. Среди светлых моментов победа над "Сочи" со счетом 5:2.

Ноябрь

В ноябре "зубры" провели шесть выездных матчей и пять на домашнем льду "Минск-Арены". К слову, в этом месяце команда Вудкрофта выдала одну из своих самых длинных безпроигрышных серий — шесть поединков подряд. Крупнейшая победа — над "Торпедо" (Нижний Новгород) и одноклубниками из Риги — 4:1. С таким же счетом минчане потерпели самое крупное ноябрьское поражение от "Медвешчака".

Месяц перед Новым годом

В декабре подопечные Вудкрофта принимали участие сразу в двух турнирах — КХЛ и Кубке Шпенглера.

В Лиге минчане провели семь матчей, в которых одержали пять побед и два поражения. "Зубрам" удалось взять реванш за поражение от "медведей", обыграв загребскую дружина дома — 6:2.

К сожалению, выступление в швейцарском Давосе прервалось на стадии полуфинала. В 1/2 команда проиграла сборной Канаде, составленной из игроков, выступающих в европейских чемпионатах, со счетом 3:2. Радует, что в рамках группового раунда "динамовцы" взяли верх над "кленовыми" — 7:4.

Сенсационный январь

Первый месяц этого года запомнился болельщикам, да и самим хоккеистам, сенсационной победой над лидером Западной конференции питерским СКА — 5:4 . Комментируя тот невероятный поединок, Вудкрофт заметил, что его подопечные действовали по строго выстроенной схеме. "Думаю, соперник не мог долго вкатиться в игру во многом благодаря тому, как действовали мы", — сказал специалист.

Но после такой победы минчане "посыпались" и проиграли три матча кряду. В Пекине против "Красной звезды Куньлунь" (китайский клуб впервые выступает в КХЛ) минчане нашли свою игру — 2:3.

Всего в январе "зубры" проиграли четыре матча, выиграли семь.

Февральский рекорд

В текущем месяце "бело-синие" досрочно оформили себе путевку в плей-офф . Случилось это в матче в выездном матче против ханты-мансийской "Югры" (2:3). А уже в следующем поединке против "Витязя" (4:3) команда повторила свой успех сезона-2014/15, набрав сто очков в чемпионате . Побить личный рекорд удалось в поединке с "Ладой" (8:3) — 103 балла . К слову, этот матч вошел в историю как самый результативный для "зубров".

К сожалению, завершить "регулярку" на мажорной ноте "зубрам" не удалось. Последний домашний матч минчане уступили казанскому "Ак Барсу" — 3:4 .

Лучшие из лучших

Говоря о личной статистике игроков, в первую очередь необходимо отметить голкипера "зубров" Бена Скривенса, контракт с которым был подписан еще летом, а за сезон он уверенно занял место в основе, потеснив Кевина Лаланда. Канадский вратарь провел за "бело-синих" 55 матчей, в 28 из них команда праздновала успех. Скривенс пропустил за сезон 123 шайбы и отразил 1372 броска. Голкипер занимает третье место среди вратарей Лиги по количеству "сухих" матче — восемь. Он чаще других признавался болельщиками "Динамо" лучшим в составе команды по итогам матчей.

Лучшим бомбардиром "зубров" стал Мэтт Эллисон. На счету канадца 49 очков по системе "гол+пас" (16+33). Форвард, к слову, был единственным представителем минского клуба, кто принял участие в Матче звезд КХЛ в Уфе. Больше всех точных бросков за сезон совершил Александр Матерухин — 22 гола. У защитников наибольшее количество очков за сезон набрал Марк-Андре Граньяни — 38, а набранными снайперскими баллами отметился Евгений Лисовец — семь голов.

В этом сезоне у "Динамо" как никогда удавалась игра в большинстве. По этому показателю — реализация лишнего — первенство захватил все тот же Матерухин, который 13 раз поражал ворота соперника. А вот больше всех решающих шайб забросил Эллисон, буллитов — опять Матерухин.

Необходимо также отметить новичков "Динамо", с которыми клуб подписал соглашение зимой — американец Аарон Палушай и швеж Фредерик Петтерсон. Оба нападающих отлично заявили о себе: за 17 матчей каждый их забил по восемь шайб, а также отличился ассистентскими баллами.

Ушли, пришли

О главном тренере Вудкрофте, возглавившем команду весной прошлого года, говорилось выше. Вместе с ним в тренерский пришли Рон Паско Кристиан Скарфаген, остался Андрей Мезин.

Куда интереснее вспомнить, с кем в течение сезона руководство "Динамо" решило расстаться. Среди них Алексей Калюжный, Дмитрий Мильчаков, Шарль Лингле, Ник Бэйлен, Джонатан Чичу, Райн Веске, Лукаш Краичек и Давид Улльстрем. Последний кстати провел за "Динамо" всего три матча.

Пришли в команду Сергей Костицын, Палушый, Петтерсон, Граньяни, Клинкхаммер, Скривенс и Кристиан Хенкель.

Критика

Минчане не однократно подвергались критике за свою игру не только со стороны болельщиков, но и со стороны руководства клуба и страны. И что примечательно каждый раз после "взбучки" минчане выдавали отменную игру.

Так, в декабре прошлого года глава наблюдательно совета "Динамо" Игорь Шуневич подверг жесткой критике игру "зубров". Он подчеркнул, что если в ближайшее время команда не начнет показывать положительный результат, станет вопрос о смене руководителей и отдельных тренеров. Шуневич заявил о готовности заменить даже некоторых игроков, лишь бы это дало свои плоды.

После этой беседы минчане одержали три победы подряд, а через неделю Шуневич рассказал, что на 100% поддерживает тренерский штаб.

Перед стартом сезона глава государства Александр Лукашенко четко обозначил цели. По его словам, минские хоккеисты должны показывать более качественную игру, "чтобы снова не опозориться перед белорусским народом". Тема выступления "бело-синих" в КХЛ в последний раз поднималась на уровне президента страны в конце январе. Лукашенко подверг жесткой критике подопечных Вудкрофта после поединка с рижанами . "Так, как вы (хоккеисты минского "Динамо" — Sputnik) себя вели на площадке, играя с "Динамо-Рига", это ни в одни ворота не лезет", — сказал белорусский лидер.

Он также обозначил главную проблему ХК "Динамо-Минск" — команда играет неровно и проигрывает тогда, когда этого нельзя делать. Лукашенко заявил, что минчане должны выйти в плей-офф КХЛ, потому что команда не для президента играет, а для белорусского народа.

После комментария главы государства "зубры" выдали пятиматчевую беспроигрышную серию.

Плей-офф

Нынешний выход в нокаут-раунд Кубка Гагарина для столичной хоккейной дружины четвертый в истории. В последний раз в плей-офф команда выступала в сезоне-2014/15 и проиграла финскому "Йокериту" (1:4).

Соперником минчан в этот раз станет ярославский "Локомотив". Первый поединок команды проведут уже завтра, 21 февраля, в Ярославле. Ранее Вудкрофт отметил, что "Динамо" стало опасной командой для соперников. По его словам, это связано с тем, что у "бело-синих" появились несколько хороших бомбардиров.

Специалист подчеркнул, что сейчас команда не испытывает никакого давления. "Все давление будет на "Локомотиве", мы "андердоги" в этой паре", — сказал коуч. Его слова приводит пресс-служба "Динамо" .

Первые два поединка серии до четырех побед минчане проведут 21 и 23 февраля в Ярославле, затем 25 и 27 февраля примут соперников на льду "Минск-Арены". Если после четырех встреч победитель не будут определен, то команды 1 марта вновь сыграют в Ярославле, затем, если понадобиться, 3 марта сыграют в Минске, и 5 марта снова в Ярославле.

Хоккеисты "Динамо" и "Локомотива" встречались в первом круге плей-офф в 2011 году и тогда в упорнейшей борьбе серию выиграли волжане — 4:3.

Кроме этого, минчане играли в Кубке Гагарина еще дважды — в 2012-и уступили московским динамовцам (0:4) и в 2015-м финскому "Йокериту" (1:4).

Победителем регулярного чемпионата в третий раз кряду стал московский ЦСКА, соперником которого в первом раунде плей-офф будут "джокеры" из Хельсинки.