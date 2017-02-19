﻿ Александр Алейник: «Крук, Севостьяник и Сладинский не полетели в Турцию? Возможно, департамент судейства решил посмотреть в деле более молодых арбитров». 21.by
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Александр Алейник: «Крук, Севостьяник и Сладинский не полетели в Турцию? Возможно, департамент судейства решил посмотреть в деле более молодых арбитров»

20.02.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал отсутствие Игоря Крука, Виталия Севостьяника и Андрея Сладинского в списке арбитров, отправившихся на сбор в Турцию.

- Судьи Крук, Севостьяник и Сладинский не полетели на сборы судей. Связано ли это с делом Жукова?

– За комментариями касательно упоминаемого вами дела лучше обращаться в соответствующие инстанции.
 
- Тогда какая причина?

– Списки судей, направленных на сборы в Турции, формируются департаментом судейства и инспектирования. Возможно, они решили посмотреть в деле более молодых арбитров.

- Означает ли эта ситуация то, что на них не рассчитывают в сезоне?

– Нет. Не всегда списки судей, которые улетают на сборы, совпадает со списком арбитров, которые будут обслуживать матчи высшей и первой лиг. То есть тот факт, что Крук, Севостьяник и Сладинский не полетели в Турцию, еще не говорит о том, что они точно не будут обслуживать матчи чемпионата, – сказал Алейник.

Ранее сообщалось, что, возможно, отстранение трех арбитров может быть связано с делом экс-главы департамента судейства и инспектирования Андрея Жукова, который был осужден на 5 лет колонии с конфискацией имущества за взятку.

В то же время ассистент рефери Виталий Малютин, который на предварительном следствии написал признание о даче Жукову 400 евро за назначения на несколько международных матчей не вошел в судебный процесс, вошел в список на сбор в Турцию.

Судьи Крук, Севостьяник и Сладинский не полетели на сборы судей

 
 
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Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал отсутствие Игоря Крука, Виталия Севостьяника и...

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