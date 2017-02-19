﻿ «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Матч за суперкубок Беларуси состоится на стадионе «Минска». 21.by
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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Матч за суперкубок Беларуси состоится на стадионе «Минска»

20.02.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч за суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 11 марта на стадионе «Минска.

Сообщается, что игра начнется в 15.00 по белорусскому времени. Встречу покажут в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Информация о стоимости билетов появится позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч за суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 11 марта на стадионе «Минска.

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