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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Матч за суперкубок Беларуси состоится на стадионе «Минска»
20.02.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч за суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 11 марта на стадионе «Минска.
Сообщается, что игра начнется в 15.00 по белорусскому времени. Встречу покажут в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Информация о стоимости билетов появится позже.
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Матч за суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 11 марта на стадионе «Минска.
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