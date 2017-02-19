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Финский нападающий Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ

20.02.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.

Напомним, в предыдущем сезоне форвард выступал на родине за «Лахти» и в 27 матчах чемпионата забил 10 мячей.

Добавим, что Туоминен имеет в активе два поединка в рядах национальной сборной Финляндии. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда футболист вышел на замену на 73-й минуте.

Финский нападающий Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ

 
 
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Финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.

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