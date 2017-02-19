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Белорусский тренер Скабелка ушел из "Сибири"

20.02.2017 14:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Руководство хоккейного клуба "Сибирь" расторгло контракт с белорусский специалистом Андреем Скабелкой, занимавшим пост главного тренера, по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.

Белорусский тренер Скабелка ушел из "Сибири"
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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В субботу "Сибирь" со счетом 2:1 переиграла в серии буллитов екатеринбургский "Автомобилист" в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, но не смогла пробиться в плей-офф, уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому "Куньлуню". В воскресенье Скабелка объявил, что покидает клуб.

"В связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне по просьбе главного тренера хоккейный клуб "Сибирь" и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон. От лица клуба хотим выразить искреннюю благодарность Андрею Владимировичу за работу и тот вклад, который он внес в существование ХК "Сибирь", — говорится в сообщении.

В клубе пожелали удачи белорусскому специалисту, а также добиться "ярких и значимых достижений, при этом не забыть о проведенных сезонах в ХК "Сибирь".

Скабелка возглавил "Сибирь" в апреле 2014 года, сменив в этой должности Дмитрия Квартальнова, который перешел на работу в московский ЦСКА. В первом сезоне под руководством белорусского специалиста новосибирская команда пробилась в финал плей-офф Восточной конференции, а в сезоне-2015/16 дошла до полуфинала плей-офф. 

 
Теги: Минск
 
 
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В девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв в турнирной таблице Восточной конференции девятое...

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