﻿ Шелепнев, Мицкевич и еще 26 хоккеистов минского «Динамо» отправились в Ярославль на матчи с «Локомотивом». 21.by
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Шелепнев, Мицкевич и еще 26 хоккеистов минского «Динамо» отправились в Ярославль на матчи с «Локомотивом»

20.02.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» отправилось в Ярославль на первые матчи плей-офф, которые состоятся 21 и 23 февраля.

В выездной состав тренерский штаб включил 28 хоккеистов.

Вратари – Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев.

Защитники – Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич.

Нападающие – Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

 
 
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Минское «Динамо» отправилось в Ярославль на первые матчи плей-офф, которые состоятся 21 и 23 февраля.

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