Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо-» Игорь Шуневич встретился с командой после утренней тренировки накануне отъезда динамовцев в Ярославль.

«Игорь Анатольевич поблагодарил команду за успешное выступление в регулярном первенстве и выразил надежду, что в плей-офф «Динамо-Минск» также покажет достойный результат.

Также председатель Наблюдательного совета еще раз заверил, что клуб безусловно выполнит все взятые на себя обязательства и изыщет возможность поощрить тренерский штаб и игроков за выполнение задачи на сезон», – сообщает официальный сайт клуба.







