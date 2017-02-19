|
Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон
20.02.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо-» Игорь Шуневич встретился с командой после утренней тренировки накануне отъезда динамовцев в Ярославль.
«Игорь Анатольевич поблагодарил команду за успешное выступление в регулярном первенстве и выразил надежду, что в плей-офф «Динамо-Минск» также покажет достойный результат.
Также председатель Наблюдательного совета еще раз заверил, что клуб безусловно выполнит все взятые на себя обязательства и изыщет возможность поощрить тренерский штаб и игроков за выполнение задачи на сезон», – сообщает официальный сайт клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон
Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо-» Игорь Шуневич встретился с командой после утренней тренировки накануне отъезда динамовцев в Ярославль.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии