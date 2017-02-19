﻿ Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон. 21.by
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Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон

20.02.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо-» Игорь Шуневич встретился с командой после утренней тренировки накануне отъезда динамовцев в Ярославль.

«Игорь Анатольевич поблагодарил команду за успешное выступление в регулярном первенстве и выразил надежду, что в плей-офф «Динамо-Минск» также покажет достойный результат.

Также председатель Наблюдательного совета еще раз заверил, что клуб безусловно выполнит все взятые на себя обязательства и изыщет возможность поощрить тренерский штаб и игроков за выполнение задачи на сезон», – сообщает официальный сайт клуба.

Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон

Шуневич пообещал найти возможность поощрить тренерский штаб и игроков минского «Динамо» за выполнение задачи на сезон

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо-» Игорь Шуневич встретился с командой после утренней тренировки накануне отъезда динамовцев в Ярославль.

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