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КХЛ. Петтерссон признан лучшим нападающим недели

20.02.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ определила четверку лучших игроков последней недели регулярного чемпионата.

Лучшим нападающим признан Фредрик Петтерссон («Динамо» Минск), отличившийся во всех трех матчах недели. На его счету – голы в поединках с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», а также дубль в ворота «Лады». Всего нападающий минчан набрал 5 (4+1) очков. Также на его счету 15 бросков по воротам. Петтерссон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).

Лучшим вратарем признан Александр Еременко («Динамо» Москва), в двух матчах одержавший две победы. Еременко отразил 96,88% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,97 (оба показателя – лучшие в лиге за прошедшую неделю).

Лучшим защитником признан Григорий Панин (ЦСКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы, отметившийся голом в ворота «Спартака» и результативной передачей в поединке с «Торпедо». Защитник армейцев завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+6) (лучший результат недели среди защитников). Панин провел также 4 силовых приема и заблокировал 4 броска соперников.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Михеев («Металлург» Нк), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. Нападающий «Кузни» не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. На его счету также 5 блокированных бросков. 21-летний Михеев в среднем проводил на льду 16 минут 35 секунд (лучший показатель недели среди новичков-нападающих).

 
Теги: Минск
 
 
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КХЛ определила четверку лучших игроков последней недели регулярного чемпионата.

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