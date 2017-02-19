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Шуневич обещал поощрить "Динамо" за выход в плей-офф Кубка Гагарина

20.02.2017 14:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Глава Наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич обещал, что руководство "зубров" поощрит тренеров и игроков за выход в плей-офф Кубка Гагарина, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Шуневич обещал поощрить "Динамо" за выход в плей-офф Кубка Гагарина
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Минчане во вторник, 21 февраля, проведут первый поединок в серии до четырех побед в плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива". Накануне отъезда Шуневич встретился с "динамовцами".

"Председатель Наблюдательного совета еще раз заверил, что клуб безусловно выполнит все взятые на себя обязательства и изыщет возможность поощрить тренерский штаб и игроков за выполнение задачи на сезон", — рассказали в клубе.

Шуневич также поблагодарил команду за успешное выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Глава Наблюдательного совета выразил надежду, что в нокаут-раунде минчане также покажут достойный результат.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Глава Наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич обещал, что руководство "зубров" поощрит тренеров и игроков...

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