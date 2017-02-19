Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил кандидатуру Игоря Криушенко на пост главного тренера национальной сборной.

«Странно, что персона Игоря Криушенко на пост главного тренера сборной Беларуси появилась только сейчас. При этом допускаю, что в списках кандидатов значилась с самого начала.

Давайте зайдем с черного хода, со стороны АБФФ. Что делать, когда год разгрузочный и в официальных, и в товарищеских матчах? Кто согласится на зарплату раза в два меньшую, чем у Александра Хацкевича? Никто из тренеров видных – Виктор Гончаренко, Леонид Кучук, Олег Кононов, Виктор Скрипник. И кого тогда пригласить? Россия и Украина богата на тренеров, но общественность кандидатуру Николая Писарева, допустим, сразу отвергла. Зато прощупали почву – сделали выводы. И Александр Бородюк, наверное, в этой негативно настроенной болельщиками канве – не лучший вариант.

И вот Игорь Криушенко. Подчеркиваю, сейчас не говорю о том, хорош он для сборной Беларуси или нет, и что станет в итоге с «Торпедо-БелАЗ». Об этом еще наговоримся. Он хорош для АБФФ, как почти единственный приемлемый выбор прямо сейчас. А если честно, таковым был еще месяц назад», – сказал Ходасевич.