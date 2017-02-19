Футбольный клуб «Клецк» принял решение не выступать в предстоящем сезоне в первой лиге.

Команда останется во второй лиге.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Клецк» по спортивному принципу завоевал путевку в первую лигу.

Директор «Клецка» Юрий Демух на вопрос о том, готова ли команда играть в первой лиге, сообщал , что все зависит от руководства района.