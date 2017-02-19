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«Клецк» не будет играть в первой лиге
20.02.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Клецк» принял решение не выступать в предстоящем сезоне в первой лиге.
Команда останется во второй лиге.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Клецк» по спортивному принципу
Директор «Клецка» Юрий Демух на вопрос о том, готова ли команда играть в первой лиге,
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Футбольный клуб «Клецк» принял решение не выступать в предстоящем сезоне в первой лиге.
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