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Гагич покинул «Цмоки-Минск»

20.02.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский центровой Джордже Гагич покинул «Цмоки-Минск».

Контракт рассторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, баскетболист перебрался в стан «драконов» в июле прошлого года.

Гагич провел за «Цмоки» 16 игр, набирая  в среднем 10 очков.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сербский центровой Джордже Гагич покинул «Цмоки-Минск».

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