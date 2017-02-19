|
Гагич покинул «Цмоки-Минск»
20.02.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский центровой Джордже Гагич покинул «Цмоки-Минск».
Контракт рассторгнут по обоюдному согласию.
Напомним, баскетболист перебрался в стан «драконов» в июле прошлого года.
Гагич провел за «Цмоки» 16 игр, набирая в среднем 10 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский центровой Джордже Гагич покинул «Цмоки-Минск».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии