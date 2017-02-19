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Карницкий тренируется с «Гомелем»
20.02.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Football.by 28-летний белорусский полузащитник Александр Карницкий тренируется вместе с «Гомелем».
Напомним, последним клубом хавбека был «Хапоэль» из Раананы, с которым 1-го сентября 2016 года он подписал 3-летний контракт. Однако израильский клуб, за который Карницкий провел всего 14 матчей,
По информации источника, причиной расставания «Хапоэля» с полузащитником было
Напомним, в 2013-м году Карницкий уже выступал за «Гомель».
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По информации Football.by 28-летний белорусский полузащитник Александр Карницкий тренируется вместе с «Гомелем».
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