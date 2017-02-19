Футбольный агент Валерий Исаев в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением о пустующей должности главного тренера сборной Беларуси.

– В сборной Беларуси уже больше двух месяцев нет главного тренера. Насколько это нормальная ситуация?

– А что здесь ненормального? Для нашей сборной, по-моему, здесь нет ничего такого. Чемпионат еще не начинался. А то, как выглядят футболисты, можно будет понять только после старта официальных матчей. Сейчас все очень условно, и тренер сборной не сможет оценить возможности футболистов.

Сегодня в сборную все-таки нужно брать мотивированных игроков, которые на 60-70 процентов представляют белорусский чемпионат.

Что бы сейчас делал тренер сборной? Его бы только журналисты рвали на части. По большому счету, в данный отрезок времени он не нужен.

– Тем не менее, АБФФ дотянула до февраля, когда белорусские тренеры готовят команды к сезону. Насколько правильно тому же Криушенко бросать «Торпедо-БелАЗ» по ходу сборов команды?

– С моей точки зрения, Криушенко должен подумать. Если ему предложат полноценный контракт, он юридически правильно будет оформлен с точки зрения финансов в том числе, если ему будет дана возможность работать в следующем цикле (в этом ведь все понятно), то, думаю, в такой ситуации становиться тренером сборной стоит. Если же он поймет, что им просто хотят «заткнуть дырку», то, может быть, пока дергаться не стоит. Все зависит от того, что Игорю Николаевичу предложат.

А вообще, Криушенко хороший кандидат для сборной. Он качественно поработал в БАТЭ, хорошо проявил себя в России, сейчас стабильно работает с «Торпедо-БелАЗ». Он знает, как общаться с богатыми футболистами, знает внутренний чемпионат – так что, кандидат хороший.

– А насколько права АБФФ, что уволила Хацкевича, не подумав, кем будет закрывать эту должность?

– Но ведь можно понять федерацию. Неужели вы думаете, что руководство АБФФ не ставит задачи выхода на топ-турнир. Конечно, ставит. Хотя они могут ее завуалировать, говоря «занять третье место». В АБФФ ведь сообщили: задача не выполнена. Наверняка, подписывая контракт с Хацкевичем, ее оговаривали.

По поводу того, правильно или нет... Давайте будем честны: после невыразительных игр тренеров меняют.

– Украинец Скрипник и белорус Кононов отказались возглавить сборную Беларуси. Почему наша национальная команда не является желанным местом работы даже для белорусских тренеров, не говоря о зарубежных?

– Знаете, если называть фамилии Кононова, Скрипника, Кучука, то эти кандидаты, на мой взгляд, финансово не устроили федерацию. Потому что сейчас АБФФ наверняка хочет заключить контракт, условия которого зависели бы от результатов сборной. Успешных за пределами страны тренеров такие условия вряд ли устроят. Об этом можно только догадываться, но, мне кажется, что дело только в финансовых разногласиях, – сказал Исаев.

Какие тренеры уже отказали сборной Беларуси