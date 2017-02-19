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Суперкубок Беларуси: БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" сыграют в Минске

20.02.2017 19:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Поединок за Суперкубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и жодинским "Торпедо-БелАЗом" пройдет в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусской федерации футбола" (АБФФ).

"11 марта борисовский БАТЭ и жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграют за первый трофей сезона на стадионе футбольного клуба "Минск", — рассказали в АБФФ.

Столичный стадион во второй раз примет Суперкубковый поединок. До этого трофей четыре раза разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе "Волна".

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. "Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех финалах и уже пять раза завоевывали Суперкубок Беларуси, в то время как жодинский клуб второй раз поспорит за трофей на правах обладателя Кубка Беларуси сезона 2015/2016", — напомнили в АБФФ.

Игра начнется в 15:00, в прямом эфире матч покажет телеканал "Беларусь 5". 

 
Теги: Минск
 
 
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Игра запланирована на 11 марта, начало в 15:00, информацию о билетах АБФФ распространит позже.

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