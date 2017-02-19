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Валерий Исаев: «Думаю, до конца трансферного окна Драгун перейдет в другой клуб»

20.02.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валерий Исаев рассказал о том, что белорусский полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун может сменить клуб.

«У футболиста есть действующий контракт с достаточно хорошими условиями. В первых матчах за «Динамо» он выглядел хорошо. Но потом в клубе изменились задачи, и они начали избавляться от высокооплачиваемых футболистов, среди которых был и Драгун.

Сегодня, насколько я понимаю, клуб ищет различные способы договориться с футболистом. Насколько я понимаю, нынешняя ситуация связана с тем, что Драгун и московское «Динамо» находятся в стадии переговоров. Естественно, переводя футболиста во вторую команду, они пытаются каким-то образом воздействовать на игрока, чтобы он подписал на желаемых для клуба условиях.

У футболиста есть своя точка зрения. Но, я думаю, что до конца трансферного окна Стас перейдет в другой клуб», – сказал Исаев корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу.

Напомним, Драгун тренируется со второй командой «Динамо».

Добавим, Исаев не является агентом футболиста, но по-прежнему поддерживает связь с игроком и в курсе ситуации.

 
 
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Агент Валерий Исаев рассказал о том, что белорусский полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун может сменить клуб.

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