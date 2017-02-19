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В штаб Румбутиса в молодежной сборной Беларуси войдут Радушко и Сулима
20.02.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», кандидатура Людаса Румбутиса будет представлена в конце февраля исполкому АБФФ для утверждения его главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21).
В тренерский штаб Румбутиса, скорее всего, войдут Олег Радушко, помогавший в «молодежке» прошлого созыва Игорю Ковалевичу, а ныне ассистирующий в «Городее» Сергею Яромко, и тренер вратарей Академии БФФ Александр Сулима, также работавший с Ковалевичем. Им, возможно, составит компанию наставник дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич.
Напомним, 7 июня молодежная сборная Беларуси примет сверстников из Сан-Марино в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019.
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По сведениям «Прессбола», кандидатура Людаса Румбутиса будет представлена в конце февраля исполкому АБФФ для утверждения его главным тренером молодежной сборной...
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