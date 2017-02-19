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«Корона» отдаст Верховцова в аренду
20.02.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Дмитрий Верховцов, права на которого принадлежат «Короне» из Кельце, близок к уходу в аренду.
Клуб, в котором продолжит карьеру белорус, однако, не называется. В настоящий момент Верховцов тренируется с «Короной-2».
Напомним, что контракт защитника с польским клубом истекает в июне 2017 года.
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Белорусский защитник Дмитрий Верховцов, права на которого принадлежат «Короне» из Кельце, близок к уходу в аренду.
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