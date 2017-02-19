﻿ «Корона» отдаст Верховцова в аренду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Корона» отдаст Верховцова в аренду

20.02.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник Дмитрий Верховцов, права на которого принадлежат «Короне» из Кельце, близок к уходу в аренду.

Клуб, в котором продолжит карьеру белорус, однако, не называется. В настоящий момент Верховцов тренируется с «Короной-2».

Напомним, что контракт защитника с польским клубом истекает в июне 2017 года.

Игорь Ковалевич: «Верховцов? Варианты всякие будем рассматривать, почему нет?»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Дмитрий Верховцов, права на которого принадлежат «Короне» из Кельце, близок к уходу в аренду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «Думаю, до конца трансферного окна Драгун перейдет в другой клуб»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика