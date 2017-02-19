Белорусский защитник Дмитрий Верховцов, права на которого принадлежат «Короне» из Кельце, близок к уходу в аренду.

Клуб, в котором продолжит карьеру белорус, однако, не называется. В настоящий момент Верховцов тренируется с «Короной-2».

Напомним, что контракт защитника с польским клубом истекает в июне 2017 года.

Игорь Ковалевич: «Верховцов? Варианты всякие будем рассматривать, почему нет?»