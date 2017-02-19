Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал о серьезной проблеме вида спорта в преддверии Олимпиады-2018.

- Заканчивается цикл и мы рассчитываем на тех же Кушнира и Цупер. Неужели молодые не составят конкуренцию?

– У нас сейчас большая проблема с подготовкой резерва. Со строительством и вводом в строй спортивного центра «Фристайл» мы практически потеряли базу специализированной акробатической и батутной подготовки для детей. У нас нет спортивного зала. Мы обращаемся, говорим и предлагаем. Где есть залы. Чтобы нам помогли. Пока не находим интерес.

Принципиальный вопрос: говорят, что построили для нас центр на Сурганова. Да, я согласен, это великолепно.Цена этого комплекса – порядка 50 миллионов. Но чисто для фристайла в этом комплексе – всего от 7 до десяти 10 процентов затрат. Грубо говоря, на фристайл потрачено всего 5 миллионов. Но что такое пять миллионов для вида?! Это грубо говоря зарплата двух легионеров минского «Динамо». Условно говоря. Но все равно это великолепно. Но зала-то для ДЮСШ акробатики и батута, где нужно готовить полноценный резерв для национальной команды – его нет. Рядом с нами есть зал, который можно использовать. Но вступают какие-то местечковые интересы.

– Вы не поздно озвучиваете такие проблемы? До Олимпиады меньше года осталось.

– А что? После Игр в Пхенчхане жизнь закончится? Больше у нас Олимпиад не будет? Но если так дело пойдет, то нам придется Лешу Гришина возвращать вместе с Димой Дащинским потому что прыгать будет некому. Молодежь надо растить квалифицированно, целенаправленно, селекционно отбирать! Тогда можно говорить о серьезной и фундаментальной смене покол ений. А пока мы выхолащиваем резерв, пользуемся последним.

– То есть, вы констатируете большие проблемы у фристайла перед Олимпиадой-2018?

– Да, я вполне официально об этом говорю. У нас раньше на чемпионате по 25 спортсменов прыгали, по 12-15 женщин было, а сейчас у нас всего12 мужчин и 6 женщин!

- У нас есть выходцы из Украины в сборной. А сейчас украинцы не просятся в сборную?

– Просятся, просятся. В том числе и лидеры украинской команды. Ведь у них есть большие проблемы, – сказал Козеко в эфире программы «Арена».