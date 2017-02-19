Часть активистов «Молодого фронта», которые сегодня на протяжении 11 часов препятствовали строительству бизнес-центра у дома № 49 на Мирошниченко , осталась на ночь на стройплощадке. Кто-то из молодых людей поехал домой, чтобы утром снова вернуться и не дать технике работать.





— Некоторые ребята остались на ночь, некоторые разъехались, но утром мы вернемся, — говорит один из активистов Сергей. — Строители на площадке остались и о чем-то совещались. Говорят, что на нас могут завести уголовное дело.

Стройплощадку обнесли забором, но не до конца.





Напомним, сегодня в 8 утра активисты «Молодого фронта» установили на стройплощадке у дома № 49 палатку с красно-белым флагом и препятствовали рабочим готовить участок под строительство бизнес-центра. По мнению молодых людей, строительство ведется незаконно, участок находится на дороге к Куропатам, этот участок относится к охранной зоне и строить здесь нельзя. Историк, напомним, объяснил, что в охранную зону эта территория не входит. А застройщик уверил, что участок куплен на общих основаниях на аукционе и все разрешения на строительство получены.