Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал об игре на стадионе ФК «Минск» в предстоящем сезоне, а также поделился мнением о просмотре Уэйда Максвелла.

«Есть вопрос с его физической формой. Наверное, у нас футбол такой, где люди более подготовлены физически. А он молодой, 97 года, 19 лет

Как таковой задачи у команды нет. Хотим выступить достойно. Думаю, качество футбола будет выше в среднем по лиге, чем в прошлом.

Три команды на одном стадионе, и борьба за болельщиков? Наверное, тесновато. Конечно, это неправильно с точки зрения футбола, но сейчас в Минске такие реалии. Значит, нам нужно быть лучше наших соседей, чтобы ходили больше на нас. Потому что у людей появлялся выбор. Вряд ли все будут ходить сразу на три команды», – сказал Шунтов в эфире программы «Арена».