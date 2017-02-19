Правоохранительными органами задержан бывший генеральный директор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский, который также являлся председателем координационного совета хоккейного клуба «Гомель».

«Полтора месяца назад [правоохранительные органы] задержали руководителя «Дружбы». Мотивов я не знаю», – сказал один из источников.

Второй собеседник отметил, что силовики уличили Сосновского «в превышении служебных полномочий».

В КГБ сообщили TUT.BY, что Сосновский задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал Владимир Тимошпольский, бывший заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси, который также задержан.

В отношении Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь, в отношении В. Тимошпольского − по ч.2 ст. 431 (Дача взятки) УК Республики Беларусь. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, сказали в КГБ.