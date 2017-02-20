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Вадим Девятовский: «После дела о возвращении медалей Пекина моя квартира и имущество Тихона до сих пор под залогом»

20.02.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава БФЛА и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский рассказал о финансовых последствиях выигранного дела в Спортивном арбитражном суде.

– В беседе с нашим корреспондентом Иван Тихон между делом обратил внимание, что все призовые, полученные за Рио, ушли на подготовку спортсмена. Может у федерации есть возможность помочь прославленному атлету?

– Ивана, наверное, неправильно поняли. Дело в том, что мы с ним еще с того приснопамятного судебного процесса о возвращении медалей Пекина находимся в долгах. До сих пор под залогом находится и моя квартира, и имущество Ивана. Слава богу, что со стороны государственных субъектов никто не ставит вопрос о немедленном погашении долга. Но долг все равно есть.

Чтобы отстоять честное имя, нам потребовались деньги. И немалые. Вы видели, что творилось с нашей греблей. Подобное происходило и с нами. В этом контексте я не удивлюсь, если Иван с денег за Рио раздал долги. Но и, конечно, вложил в свою подготовку.

Сегодня Иван Тихон получает президентскую стипендию, это очень достойные деньги. Такой атлет, как Тихон, вообще не должен нуждаться в средствах на подготовку. Государство отправляет его на те сборы, которые Ивану нужны, обеспечивает его питание, фармакологию. Так и должно быть, – сказал Девятовский в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

 

 
 
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Глава БФЛА и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский рассказал о финансовых последствиях выигранного дела в Спортивном...

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