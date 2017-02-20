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БАТЭ проведет в Турции пять матчей

20.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ проведет на сборе в Турции пять контрольных матчей, сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

БАТЭ проведет в Турции пять матчей
© Sputnik/
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Борисовчане прибыли в турецкий Белек накануне и уже провели несколько тренировочных занятий. В сборе примут участие 23 футболиста.

Первый спарринг команда Александра Ермаковича проведет во вторник, 21 февраля, против "Динамо" из Тбилиси. Кроме того, "желто-синим" предстоит сразиться с казахстанскими клубами "Ордабасы" (24 февраля), "Тобол" (26 февраля), "Иртыш" (1 марта), украинским "Мариуполем" (2 марта).

"Также борисовчане планируют сыграть еще несколько матчей", — пояснили в БАТЭ.

Домой борисовчане вернутся 5 марта и будут готовиться к матчу за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси жодинского "Торпедо-БелАЗа", который состоится 11 марта.

Для лучшего клуба Беларуси нынешний сбор второй в этом году. Ранее БАТЭ в рамках тренировочного сбора встретились с "Марибором" (0:0), "Лудогорцем" (поражение 1:2) и "Черноморцем" (победа 1:0).

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовчане вернутся на родину 5 марта и начнут подготовку к матчу за Суперкубок против жодинского "Торпедо".

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