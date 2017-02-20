МИНСК, 20 фев — Sputnik. Шведский нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Фредерик Петтерсон стал лучшим нападающим заключительной игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги .

Регулярный чемпионат КХЛ завершился в минувшие выходные. Последний поединок "регулярки" минчане провели в субботу, 18 февраля, против казанского "Ак Барса" (3:4) на своем льду.

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ провела анализ выступления игроков и определила лауреатов 24-й недели в четырех номинациях.

"Лучшим нападающим признан Фредрик Петтерссон ("Динамо-Минск"), отличившийся во всех трех матчах недели. На его счету — голы в поединках с "Ак Барсом" и "Нефтехимиком", а также дубль в ворота "Лады", — говорится в сообщении.

В КХЛ напомнили, что форвард набрал 5 (4+1) очков, также на его счету 15 бросков по воротам. "Петтерссон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1)", — уточнили в КХЛ.

Компанию Петтерсону составили лучший вратарь Александр Еременко (московское "Динамо"), лучший защитник Григорий Панин (ЦСКА) и лучший новичок Артем Михеев (новокузнецикй "Металлург").