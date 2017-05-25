|
КХЛ: Петтерссон стал лучшим нападающим последней недели "регулярки"
20.02.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Шведский нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Фредерик Петтерссон стал лучшим нападающим заключительной игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на
Регулярный чемпионат КХЛ завершился в минувшие выходные. Последний поединок "регулярки" минчане провели в субботу, 18 февраля, против казанского "Ак Барса" (3:4) на своем льду.
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ провела анализ выступления игроков и определила лауреатов 24-й недели в четырех номинациях.
"Лучшим нападающим признан Фредрик Петтерссон ("Динамо-Минск"), отличившийся во всех трех матчах недели. На его счету — голы в поединках с "Ак Барсом" и "Нефтехимиком", а также дубль в ворота "Лады", — говорится в сообщении.
В КХЛ напомнили, что форвард набрал 5 (4+1) очков, также на его счету 15 бросков по воротам. "Петтерссон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1)", — уточнили в КХЛ.
Компанию Петтерссону составили лучший вратарь Александр Еременко (московское "Динамо"), лучший защитник Григорий Панин (ЦСКА) и лучший новичок Артем Михеев (новокузнецикй "Металлург").
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ привела статистику шведского форварда в заключительной неделе регулярного чемпионата - хоккеист отличался во всех матчах.
|
Архив (Новости Спорта)
Свежие газеты
Комментарии